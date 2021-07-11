المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة تجارة الهيروين في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، في القضية رقم 4237 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 570 لسنة 2021 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها لعامل بمزارع بط وفراخ؛ لاتجاره بالهيروين المخدر.

وأوضحت المحكمة، أن المتهم «ر م ا ح» 32 عاما، عامل بمزارع بط وفراخ بمركز بنها، جرى ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الهيروين، خلال الاتجار بها بدائرة المركز، وبحوزته مبالغ مالية حصيلة تجارته الآثمة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عامل بمزارع بط وفراخ، وبحوزته كميات من مخدر الهيروين، خلال الاتجار بها بدائرة المركز، وبحوزته مبالغ مالية حصيلة تجارته الآثمة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود البربرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر ومحمد صبحى إبراهيم وأحمد محمد السعيد غنيمي وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي، بالسجن المشدد 15 عاما لأربعة متهمين باختطاف فتاة وهتك عرضها تحت تهديد السلاح بمركز شبين القناطر.

جاء في امر الإحالة الخاص بالمتهمين للمحكمة أن المتهمين خطفوا الفتاة بالإكراه والتى لم تبلغ الـ18 عاما بأن استوقفوها حال سيرها بالطريق العام وأشهر ثالثهما فى وجهها سلاح أبيض "مطواة" وقام الأول بجذبها عنوة داخل دراجة نارية "توك توك" قيادة المتهم الرابع قاصدين إبعادها عن أعين رقبائها وتمهيدا لارتكاب الجريمة محل الاتهام وحال تواجد المتهم الثانى بمسرح الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات

كما جاء في أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية "خطف فتاة" بجناية أخرى وهى هتك عرض المخطوف إذا أنهم فى ذات الزمان والمكان هتكوا عرض الفتاة المجنى عليها بعد أن أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة" فى وجه الفتاة وتركوها بعد أن انتهوا من جريمتهم النكراء وفروا هاربين إلى أن تمكنت قوات الأمن بضبط المتهم الأول الذى أدلى باعترافات تفصيلية عن الواقعة وأرشد عن باقى المتهمين