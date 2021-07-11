عاجل.. أول تعليق من وزير التعليم على صورة الغش الجماعي المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الصورة المتداولة لعدد من الطلاب يلتقطون صورة «سلفي» في اللجنة الامتحانية ومعهم جهاز التابلت وورق البابل شيت، قائلاً: «هذه صورة من الامتحان التجريبي في يونيو»، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التدقيق في ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تصريحات له على إحدى جروبات «أولياء الأمور» عبر تطبيق «واتس آب»، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يحاول الغش في اللجنة الامتحانية، مؤكدا على أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة حريصة على متابعة سير الامتحانات في جميع المحافظات بشكل جيد ومتواصل.