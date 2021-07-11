رصدت «الوطن» ردود أفعال الطلاب على امتحان اللغة العربية اليوم، حيث كشف عدد من طلاب الثانوية العامة، عن أنّ الامتحان متوسط ويقترب من مستوى امتحان الشعبة العلمية الذي عقد أمس ورقيا، وجاء به بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير، خاصة فرع النحو الذي يعتمد على الفهم، كما جرى تطبيق الإجراءات الوقائية في اللجنة الامتحانية.

وعن ردود أفعال الطلاب على امتحان اللغة العربية اليوم، قال الطالب عمر السيد، إنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبه بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم شديد في جزء النحو.

ردود أفعال الطلاب على امتحان اللغة العربية اليوم

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ القراءة المتحررة أسهل من امتحان الشعبة العلمية فقط، إلا أنّ باقي الأسئلة جاءت متوازنة في مستواها، لافتا إلى أنّ ردود أفعال الطلاب على امتحان اللغة العربية اليوم جاءت إيجابية.

وقال الطالب محمد خيرالله، إنّ ردود أفعال الطلاب على امتحان اللغة العربية اليوم مبشرة، موضحا أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة عدا بعض الأسئلة في فرع النحو التي تحتاج إلى تركيز.

واضاف الطالب لـ«الوطن»، أنّ باقي أسئلة الامتحان في فرع النصوص والقصة والبلاغة مباشرة وسهلة لا تشمل أي تعقيد، إضافة إلى فرع القراءة المتحررة.

وتابع الطالب إسلام أيمن، أنّ امتحان اللغة العربية اليوم كان يحتاج إلى وقت إضافي إلا أنّه لا يشمل أسئلة معقدة كثيرة عدا فرع النحو، مؤكدا أنّ مستوى الامتحان بصفة عامة متوسط.

وفي سياق متصل، كشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن أنّ غرفة العمليات المركزية حريصة على متابعة العملية الامتحانية بشكل جيد، وجرى السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي أو نسخ مطبوعة منه وجهاز التابلت، وتسليم الطلاب زجاجات مياه وكمامات.

«شوقي»: نعتمد على تقنيات عالية المستوى لرصد الغشاشين

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية هو نفس مستوى امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعتمد على تقنيات عالية لرصد أي محاولات غش.