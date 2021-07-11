فريدة الشوباشي ترد على متهمي المرأة بأنها «سبب التحرش»: «مشوهين نفسيا»

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب إن من يتهم المرأة بأن سلوكها أو زييها السبب في التحرش هو "مشوه نفسيا"، وجاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات مقدمة بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي ، وأضافت: الكثير في الماضي لا ينظر للمرأة إلا للنصف الأسفل من الإنسان، ولم يتذكر أحد إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيو، مؤكدة أن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود بدون إمرأة.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت قبل قليل، أزمة وكثير من الاعتراضات، بعد كلمة النائب محمد عبدالحميد هاشم، التي طالب فيها المرأة بمراعاة سلوك السير في الشارع، وحمّلها مسؤولية انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، قائلا: «إذا كان الرجل متحرشا، فالمرأة أيضا من أسباب التحرش».

وأضافت الشوباشي في كلمتها: الدين عندنا أصبح بالمظهر فقط، مع العلم أن الدين في الأساس هو بالجوهر، وكل من يشيروا إلى أن المرأة هي من أسباب التحرش مشوهين نفسيا.

رد حاسم من رئيس النواب

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التحرش "قفزة للأمام" وليس خطوة فقط.

و بعد اعتراض النائبات على كلمة أحد النواب الذي وصف المرأة أنها شريكة في التحرش، طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن تحذف الكلمة من المضبطة ووجه كلامه للنائب "الجميع اعترض على الكلام و أطالب بشطبه من المضبطة و هنا ضجت القاعة بالتصفيق، وفي المقابل قال النائب محمد عبد الحميد هاشم "كلنا مسئولين التحرش ولا يجب تحويل المراة لمتسول حينما تبحث عن حقها في من الميراث"، وهنا علق رئيس البرلمان موجها كلامه للنائبات الغاضبات: "النائب اختتم حديثه بالدفاع عنكن في قضية الميراث".