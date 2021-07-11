تشكيل لجنة لمراقبة وصلات المياه بالمصانع والشركات الصناعية في بلبيس

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تشكيل لجنة تضم ممثلًا عن «شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئاسة مركز ومدينة بلبيس، إدارة البيئة بالديوان العام»، لمراجعة وصلات مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بالمصانع، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراك في الخدمة بصورة قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، وأميرة عبيد مديرة مكتب الاستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية، وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وهيئة الاستثمار والتنمية الصناعية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة آبار المياه المعطلة بالمنطقة الصناعية ببلبيس، للوقوف على حالتها على الطبيعة وإعداد تقرير للعرض على المحافظ، لاتخاذ ما يلزم نحو إعادة التأهيل والتشغيل للصالح منها بغرض القضاء على إنقطاع المياه المتكرر بالمنطقة.

وقال المحافظ إن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الاستثمارات، للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشددًا على سرعة الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، والموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

أشار محافظ الشرقية إلى أن أحد أهم توجهات الدولة، خلال الفترة الحالية، الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة، لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.