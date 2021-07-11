التنمية المحلية: سنناقش مع لجنة كورونا طلب أصحاب المحال الخاص بالغلق

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن كل حي به مركز تكنولوجي موثوق، لافتا إلى أن هناك فارقا بين مقدم الخدمة وموثق الخدمة، كما أن هناك لوحات إرشادية لكل أسعار الخدمات التي توفرها الدولة.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، «من الحد اللي فات للخميس في 1000 شخص قدم على مستوى الجمهورية وده مبيعتبرش رقم هو حاجة عادية بس ده على مستوى المدن بس إنما القرى تخضع لقانون البناء الموحدة 119 لعام 2008 وده حاجة تانية».

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن القانون لا ينطبق على سكن مصر والمجتمعات العمرانية لأنها مصممة من قبل، لافتا إلى أن الاشتراطات الجديدة تأتي لحوكمة البناء والحفاظ على النسق الحضاري للمدن.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الاجتماع المقبل للجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ستتحدث عن مواعيد الإغلاق الخاصة بالمحال والنوادي للرياضية للوقوف على المستجدات، مبينا أنه سيوصل طلبات بعض أصحاب المحال بضرورة مدة أوقات الفتح الخاصة بالمحال والنوادي الرياضية وسيتم النظر في ذلك بعد الوقوف على إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لأنه يتم مقارنة أعداد الإصابة من أجل مد ساعات الفتح أو تقليلها.