الحكومة: نصف مليون جنيه دعم سكن لموظفي العاصمة الإدارية عقب الانتقال

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التشغيل التجريبي للقطار المكهرب « السلام – العاصمة الإدارية» سيكون في أكتوبر 2021، بينما وسيلة النقل المونوريل سيكون التشغيل التجريبي لها العام المقبل، مؤكدًا أنه جرى إجراء اختبارات للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة لضمان أعلى مستوى من الخدمات التي سيتم تقديمها هناك، كما كان لابد من تحفيز هؤلاء الموظفين سواء ببدل انتقال أو بدل سكن.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المجموعات الممثلة لكل وزارة، وهي مجموعات صغيرة ستنتقل اعتبارًا من أكتوبر الجاري، سيستحقون البدل بمجرد انتقالهم، وسيكون بدل الانتقال نحو 2000 جنيه، للموظف الذي لا يرغب في ترك محل سكنه ويرغب في الذهاب بسيارته الخاصة أو بوسائل النقل العامة من العاصمة الإدارية الجديدة لمحل سكنه، سواء كان سكنه في شرق القاهرة أو في غربها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك موظف أخر قد يرغب في السكن بالقرب من العاصمة الإدارية في السكن المخصص للموظفين الموجود في مدينة بدر والذي يبعد عن الحي الحكومي مسافة 7 كيلو مترات، أو يرغب بالسكن داخل العاصمة ذاتها، حيث سيحصل على ثمن الشقة مدعوم، فالشقة في مدينة بدر تبلغ تكلفتها 675 ألف جنيه، لكن سيتم خصم منها 225 ألف قيمة المرافق والأرض، لتصبح قيمة الشقة 450 ألف جنيه فقط، كما أن الموظف لن يتحمل سوى 25% منها أي 110 آلاف جنيه فقط.

وتابع: «يتبقى 75% من قيمة الشقة، هيدفعها من خلال قيمة البدل اللي هيحصل عليه، الـ 75% هيتقسطوا على 7 سنوات مش هيدفع حاجة من جيبه، مرتبة لن يُمس بشيء، هيسدد 75% من قيمة الشقة من خلال البدل الذي يحصل عليه من الحكومة وهذا البدل منفصل عن المرتب، أقساط ربع سنوية على مدار 7 سنوات».