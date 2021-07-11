«العناني»: إطلاق الحملة الترويجية الدولية للسياحة نهاية 2021

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء هذا الاجتماع للاطلاع على المسودة الثانية للاستراتيجية بعد استيفاء التحالف للملاحظات التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق، والذي عقده منذ أسبوعين.

وشارك في حضور الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشؤن الفنية و للترويج، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي الشركة في مصر.

و خلال الاجتماع جرى مناقشة الإطار العام للآلية التي تُنفذ على أساسها الاستراتيجية على أرض الواقع، للترويج للمقصد السياحي المصري و منتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة.

وأكد فريق عمل الاستراتيجية على ضرورة إبراز المقصد المصري كمقصد نابض بالحياة جاذب لعدد كبير من السائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، من خلال تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن و متنوع يتمتع ببنية سياحية قوية و شمس مشرقة و جو دافئ و شواطئ خلابة و حياة بحرية متميزة و حضارة قديمة متفردة و فن حديث و سينما و مسرح و حرف تراثية و أكلات مصرية تقليدية شهية و فعاليات رياضية و فنية و أثرية و ثقافية و غيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة إلى إبراز مشروعات البنية التحتية الضخمة، التي تجرى بها الدولة في مختلف المجالات.

كما أكد فريق العمل في نهاية الاجتماع، أنه سيجرى تسليم الاستراتيجية بنسختها النهائية قبل نهاية شهر أغسطس.

جدير بالذكر أنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر في ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، جرى التعاقد مع تحالف كندي إنجليزي متخصص لإعداد استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

وسلم التحالف المسودة الأولى للاستراتيجية قبل أسبوعين بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها، من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، كما أعد التحالف استمارات استبيان جرى توزيعها على أكثر من 12 ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة، أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة، للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، وشملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل علي تحسينها.

وتضمنت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من 50 وزير ومسئول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

وكانت لجنة المتابعة والتقييم المعنية المُشكلة بالوزارة لهذا الملف انتهت من مراجعة المسودة قبل عرضها في الاجتماع.