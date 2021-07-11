قلق أمريكي من تأثير سلالات «كورونا» على الاقتصاد

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن واشنطن قلقة من تهديد سلالات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمى، وأوضحت، خلال مؤتمر صحفى بمدينة البندقية الإيطالية: «نحن قلقون جداً بشأن المتحور دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش، نحن فى ظل اقتصاد عالمى مترابط، فما يحصل فى أى جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى». وأضافت: «تشكل المتحورات تهديداً للعالم بأسره، داعية إلى العمل لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 بالمائة من سكان العالم العام المقبل».

ولليوم الثالث على التوالى، سجلت الولايات المتحدة نحو 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وهى عتبة لم تتجاوزها البلاد منذ مايو الماضى، ما ينذر بانتكاسة فى جهود مكافحة الوباء، وذكر مسئولون صحيون أن المتحور «دلتا» سريع الانتشار، يتفشى على نطاق واسع فى المناطق التى شهدت معدلات التطعيم المنخفضة. وأعلن باحثون بلجيكيون عن حالة غير مسبوقة لامرأة تسعينية توفيت فى مارس الماضى جرَّاء مضاعفات كوفيد-19، تبيّن أنها أصيبت بصورة متزامنة بمتحورين مختلفين هما «ألفا» البريطانى و«بيتا» الجنوب أفريقى، فى ظاهرة قالوا إنه «تمت الاستهانة بها».