4 أشهر.. تفاصيل التدريب الصيفي المجاني للطلاب من وزارة الاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في وكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المعهد الوطني للاتصالات، عن فتح باب التسجيل في تدريب الطلاب الصيفي، وهو برنامج مجاني عبر شبكة الإنترنت يستهدف الطلاب بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة للتدريب الصيفي للطلاب من وزارة الاتصالات، معايير القبول، أهداف المشروع، جدول أعمال البرنامج، وفقاً لما أعلنته وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاتصالات على مدار الساعة.

تفاصيل التدريب الصيفي للطلاب

يعتبر برنامج «التدريب الصيفي للطلاب» أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في عام 2014، ويُقدم البرنامج تدريبًا عمليًا على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب كليات حاسبات ومعلومات وهندسة الكمبيوتر. ويهدف إلى زيادة قدرات الطلاب وإعدادهم بشكل جيد لدخول سوق تكنولوجيا المعلومات بعد التخرج.

وتتعاون الهيئة في هذا البرنامج مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا التي لديها مبادرات مسؤولية اجتماعية، وكذلك مع المعهد القومي للاتصالات وذلك لما له من خبرة في التدريب التقني وشراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية.

برامج التدريب الصيفي المتاحة

وتقدم الهيئة برنامجين للتدريب الصيفي وهما كالأتي:

أولا: برنامج التدريب الصيفي المشترك بين الهيئة والمعهد القومي للاتصالات، ويتكون هذا البرنامج التدريبي المشترك من مسارين رئيسيين ويستمر لمدة 120 ساعة طبقاً لما يلي:

1ـ مسار المهارات التقنية، مُدة التدريب 90 ساعة.

2ـ مسار المهارات الشخصية، مُدة التدريب 30 ساعة.

وأوضحت الاتصالات أن هذا البرنامج التدريبي يغطي جغرافيًا جميع محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات التي توجد بها كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة، ويعتمد البرنامج على نظامي التعلم عن بعد online والحضور الفعلي في مقرات التدريب المختلفة.

ويُعد هذا البرنامج الصيفي فرصة جيدة للطلاب للحصول على التدريبات التقنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأيضًا الحصول على الامتحانات الدولية ومن أمثلة البرامج التدريبة والامتحانات ما يلى:

ثانياً: برنامج التدريب الصيفي المشترك بين الهيئة وشركة سيستيل لتخصصات هندسة الاتصالات وهندسة الكمبيوتر وعلوم الحاسب، ويتكون هذا البرنامج التدريبي المشترك من مسارين رئيسيين لمدة 120 ساعة طبقاً للآتي:

1ـ مسار المهارات التقنية، مُدة التدريب 90 ساعة.

2ـ مسار المهارات الشخصية، مدة التدريب 30 ساعة.

ويتم تقديم المسار التقني عن طريق شركة سيستل من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية لديها، وتقوم الهيئة بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات بتصميم وتمويل مسار المهارات الشخصية.

رابط التقديم للتدريب الصيفي للطلاب

أشارت الاتصالات إلى أنه يتعين على الطلاب الراغبة في التسجيل ببرنامج التدريب الصيفي بالمعهد القومي للاتصالات من الدخول على الرابط الخاص بالتدريب من هنا.

أهداف برنامج التدريب الصيفي للطلاب

ـ سد الفجوة بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل.

ـ مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير المهارات التقنية اللازمة للطلاب.

ـ بناء قدرات الطلاب التقنية والشخصية.

ـ نشر ثقافة الأعمال بين الطلاب ورفع الوعي لديهم.

معايير القبول في التدريب الصيفي للطلاب

ـ الطلاب الذين أنهوا السنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة.

ـ الطلاب المسجلين حاليًا في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة.

مدة التدريب الصيفي للطلاب

فترة الإجازة الصيفية من كل عام، شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.

مزايا التدريب الصيفي للطلاب

ـ تقديم شهادات للطلاب الجامعيين على أساس الحضور تفيد بإنهائهم التدريب الصيفي.

ـ مُساعدة الطلاب في الحصول على الساعات المعتمدة التي تطلبها كليتهم

ـ تتحمل الهيئة تكاليف الامتحانات الدولية بعد اجتياز الطالب لها وتقديم ما يفيد اجتيازها.