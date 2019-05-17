بالتفاصيل| بنك فيصل الإسلامي يفتح باب التدريب الصيفي للطلاب

أعلن بنك فيصل الإسلامي فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات داخل فروع البنك المختلفة طبقا للتوزيع الجغرافي، بهدف تأهيل وإعداد الطلاب وانتقاء أفضل الكوادر لتأهيلهم للعمل بالمجال المصرفي، وداخل الأقسام والإدارات وفقا لتخصص كل منهم.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي

- أن يكون طالبا جامعيا، ويفضل أن يكون ملتحقا بإحدى الكليات التالية (التجارة أو ما يعادلها- كليات أو تخصصات إدارة الأعمال أو البنوك أو إدارة الموارد البشرية- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية- كليات أو تخصصات علوم الحاسب- كليات أو تخصصات هندسة الحاسبات- كليات الحقوق أو القانون).

- أن يكون مقيدا ضمن الفرقة الثانية أو الثالثة من العام الدراسي.

- تقدير عام جيد جدا على الأقل.

تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم ما يلي

1- صورة شخصية

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- أصل إثبات القيد من الكلية موضح به التقدير

للتقديم، ترسل المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للموارد البشرية لأقرب فرع لبنك فيصل، علما بأن آخر موعد للتقديم 31 مايو الجاري.