ماتوا في حادث مروري.. تشييع جثامين 4 شباب في جنازة واحدة ببني سويف

شيع أهالي قرية سدس، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء الأحد، جثامين 4 من شباب القرية، والذين لقوا مصرعهم، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، أثناء توجههم للعمل بأحد مواقع الشركة التي يعملون بها.

واتشحت القرية بالسواد، وعّم الحزن القرى المجاورة عقب تلقيهم نبأ وفاة 4 عمال من أبناء القرية أثناء استقلالهم سيارة ملاكي كانت تقلهم إلى مواقع عملهم بإحدى الشركات.

وخرجت الجثامين الأربعة في جنازة واحدة من مركز شباب قرية سدس، يتقدمها القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمركز ببا، وعلى رأسهم المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومحمد ذكي رئيس قرية سدس بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة، لتوديع الشباب إلى مثواهم الأخير بمقابر ذويهم بالقرية.

المحال التجارية أغلقت أبوابها وصوت القرآن الكريم يخرج من كل منازل القرية، السواد أصبح لون ملابس سيدات القرية الذين لم يكفوا عن البكاء والصريخ فلا يكاد منزل بالقرية يخلو من الحزن.

وقال أشرف عبدالوهاب، إعلامي، أحد أهالي القرية، «ربنا يصبرنا على مصيبتنا، لا يكاد يخلو منزل من الحزن، فقدنا 4 من خيرة شبابنا، شهداء العمل، كانوا في طريقهم إلى عملهم عقب إنتهاء إجازة قصيرة، واستقلوا سيارة ملاكي مع بعضهم برفقة خامس من قرية مجاورة لنا وتوفي معهم ايضا».

ولقي 5 أشخاص مصرعهم من العاملين بشركة بتروجيت، الأحد، في حادث مروري بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، بينهم 4 من قرية واحدة وخامس من قرية مفر جمعة.