تدريب 20 ميسرة ومشرفة بمشروع الإدخار والأقراض الرقمي في المنيا

أعلن المجلس القومي للمرأة في المنيا، عن انطلاق الدورة التدريبية لـ 20 ميسرة ومشرفة بمشروع مجموعات الإدخار والأقراض الرقمي، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وينفذ المجلس المشروع بتمويل من البنك المركزى المصرى، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة فرع المجلس بالمحافظة.

والمشروع يندرج تحت مظلة الشمول المالى للمرأة المصرية بالقرى الريفية وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية ويستهدف نشر الثقافة المالية ورفع الوعى للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية.

وخلال جلسة التدريب الأولى استعرضت هناء عزيز مشرفة المشروع بمحافظة المنيا، وإيمان صلاح، من مؤسسة كير مصر، التعريف بالمشروع وأهدافه والمنفذين والشركاء والممولين، ومنهجية الإدخار والإقراض الرقمي والإطار العام للمشروع ومراحله، وتناولت الجلسة الثانية عدة موضوعات شملت: تعليم الكبار، مهارات المدرب، مجلس إدارة مجموعات الإدخار، كيفية إجراء الإنتخابات.

وكانت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، استعرضت في بيان سابق، عددا من الأنشطة والخدمات التي تم تقديمها من خلال فرع المجلس، ومنها الانتهاء من عمل 20 ألف بطاقة، خلال 4 أشهر فقط، والانتهاء من 20 ألف بطاقة أخرى بالمجان موجهة لقرى حياة كريمة، وتنفيذ 8 حملات توعية حول الهجرة غير الشرعية، ختان الإناث، المعادلة الصح، العنف ضد المرأة، إجراءات الوقاية من كورونا، وتنفيذ عدد من القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، وحملات التوعية لتشجيع أفراد المجتمع على تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.

بجانب تنفيذ مشغل لتعليم الخياطة على مدار شهر كامل لعدد 30 فتاة، وتدريب 75 سيدة بمقر الفرع على المشغولات اليدوية بالتعاون مع كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.