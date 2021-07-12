رئيس الهيئة: قناة السويس حققت طفرة في الإيرادات رغم التحديات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ قناة السويس خلال العام المالي 2020- 2021 شهدت طفرة في الإيرادات رغم التحديات المختلفة، إذ حققت القناة إيرادات بلغت 5 مليارات 840 مليون دولار، مقارنة بإيراد العام الماضي الذي بلغ 5 مليارات و710 ملايين دولار، بنسبة زيادة بلغت 2.2%، وخلال يناير ليونيو جذبت القناة 519 سفينة خلال هذه الفترة لم يكونوا يمروا بقناة السويس من قبل ودفعوا 620 مليون دولار.

وأضاف «ربيع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عدد سفن الغاز الطبيعي المارة بالقناة ارتفع بنسبة 24%، وسفن الحاويات 9.7%، والصب الجاف 5%، وحاملات الطائرات 27%، لافتا أن العائد بالدولار خلال الستة أشهر الماضية بلغ 3 مليارات دولار، وإذا سارت هذه المعدلات طوال العام فمن المتوقع تحقيق 6 مليارات دولار بالعام، وبالتالي يكون هذا أكبر عائد للقناة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير جزء الـ40 كيلو مترا جنوب قناة السويس، كما يجرى إنجاز ازدواج البحيرات المرة الصغرى ما سيزيد عدد السفن فيها لـ6 سفن، كما يجرى تحسين الجنوب من خلال توسيع المجرى الملاحي 40 مترا جهة الشرق، «إحنا دائما عندنا تطوير وشغالين على طول على بالرغم من تحقيق أعلى إيراد وزيادة في أعداد السفن العابرة من القناة».