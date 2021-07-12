مصادر: كريم صبري انتهى من تسجيل 90% من أول ألبوماته قبل وفاته

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، في حادث أليم بعد غرقه نتيجة سقوطه في ترعة المريوطية.

وعلمت «الوطن»، من مصادر مقربة من المطرب الراحل، أنه كان يعمل على تجهيز أول ألبوماته حيث انتهى من تجهيز 90% منه؜ بدعم من شقيقة رامي صبري، حيث كان «كريم» من أعضاء فرقته الموسيقية.

كريم صبري احترف الغناء بعد شقيقه، وقدم منذ فترة أغنية درامية تحمل اسم «من يوم فراقنا»، من ألحانه وكلمات أدهم معتز وتوزيع بيدو.

يذكر أن المطرب الراحل كريم صبري، توفى إثر غرقه فى ترعة المحمودية فى الساعات الأخيرة من مساء أمس، وقررت أسرته، تشييع جثمانه اليوم الاثنين من مدافن الأسرة باب الوزير عقب صلاة الظهر.

شذي تعلن وفاة شقيق رامي صبري

وكانت المطربة شذى أعلنت خبر وفاة كريم صبري قائلة: «البقاء والدوام لله، كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير إن كريم حقيقي زي مابيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يارب».

نجوم الفن ينعون وفاة شقيق رامي صبري

كما نعاه المطرب تامر حسني عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري، نسألكم الدعاء والفاتحة له».

وقال الشاعر أيمن بهجت قمر «خالص التعازي للفنان رامي صبري في وفاة شقيقه.. البقاء لله».

وكتب أحمد جمال، «لا حول ولا قوة إلا بالله خبر محزن وفاة كريم صبري أخو رامي، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبرك على فراقه يا رامي أنت والأسرة».

وعلق أحمد إبراهيم، على وفاة كريم صبري، «خالص التعازي للفنان رامي صبري وأسرته لوفاة شقيقه كريم، اللهم ارحمه واكرم نزله يا كريم».