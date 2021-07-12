نقيب الموسيقيين يعزي رامي صبري في وفاة شقيقه كريم

نعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، الفنان كريم صبري شقيق رامي صبري، والذي وافته المنية منذ ساعات قليله إثر تعرضه لحادث غرق في ترعة المريوطية.

وكتب «شاكر»، عبر تويتر: «البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان».

وكانت شذي حسون أعلنت خبر وفاة كريم صبري عبر السوشيال ميديا قائلة «البقاء والدوام لله، كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مفيش كلام نافع يتقال والله غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب».

كما نعى رامي شقيقه عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «توفى إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له».