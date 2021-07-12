عاجل.. شرطة هايتي: اعتقال شخص من المحتمل أن يكون دبر لاغتيال مويز

أعلنت السلطات الأمنية في هايتي، إحدى دول البحر الكاريبي، صباح اليوم، اعتقال مدبرا محتملا لعملية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويز.

وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، أعلن الأربعاء الماضي، اغتيال مويز في مقر إقامته الخاص، وقال في بيان، إن مجهولين هاجموا منزل الرئيس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم.

قائد الشرطة الوطنية: كريستيان إيمانويل سانون هو الشخص الأول الذي اتصل به المسلحون

وقال قائد الشرطة الوطنية، ليون شارل، خلال مؤتمر صحفي، إن الشخص الأول الذي اتصل به المسلحون هو كريستيان إيمانويل سانون، الذي يقع حاليا قيد الحبس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف شارل، أن سانون كان على اتصال مع شركات فنزويلية مختصة في مجال الأمن ومتمركزة في الولايات المتحدة، موضحا أن سانون مواطن هايتي، واصفا إياهم بأحد مدبري خطة الاغتيال.

وأعلنت شرطة هايتي، في وقت سابق، أن الكوماندوس المسلح المسؤول عن اغتيال مويز، يتكون من 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين ينحدران من هايتي، موضحة أنه إتم اعتقال الأمريكيين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبياً، بينما قتل 3 كولومبيين ولا يزال 8 آخرون فارين.