عاجل.. البرق يقتل 9 أشخاص بينهم 7 أطفال في الهند

لقى 9 أشخاص من بينهم 7 أطفال، مصرعهم وأُصيب آخرون، أمس الأحد، في حوادث برق بولاية «راجستان» الواقعة في غربي الهند وسط هطول أمطار غزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

ووقعت حوادث البرق القاتلة في مناطق كوتا وجلاوار وداولبور في راجستان، وتوفي 3 أطفال في منطقة داولبور، كما لقى 6 أشخاص، من بينهم 4 أطفال، مصرعهم في مقاطعتي كوتا وجلاوار.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء راجستان، أشوك جيهلوت، عن تعازيه للأسر التي فقدت أعزاءها، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الرعاية الصحية الطبية للمصابين في حوادث البرق.

وفي 7 يونيو الماضي، لقى ما لايقل عن 27 شخصا مصرعهم بسبب صواعق البرق في عدة مناطق بولاية بنغال الغربية الواقعة في شمالي الهند، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وضربت عواصف قبل موسم الأمطار الموسمية، 6 مناطق بالولاية في وقت متأخر من أمس الاحد، تصاحبها عواصف قوية، فيما قال مسؤول إدارة الكوارث ميرنال كانتي رانو، إنه على الرغم من وقوع معظم الضحايا بسبب صواعق البرق، تم تسجيل حالات وفاة عقب انهيار أكواخ عش وأشجار.

وأضاف رانو، أنه في أسوأ حادث، ضربت صاعقة برق، 6 أشخاص كانوا جالسين بالقرب من مضخة في منطقة مرشد آباد.

وفي مارس الماضي، أصيب 4 أشخاص بجروح بالغة جراء صاعقة خلال جو عاصف في منطقة «جوروجرام» جنوب غربي العاصمة الهندية «نيودلهي».