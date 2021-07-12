بتخفيضات 25%.. الشركات القابضة تضخ «خراف حية ولحوم ودواجن» قبل العيد

اتخذت الشركات القابضة للسلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات من أجل توفير السلع الغذائية بالأسواق المصرية وبأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2021.

وفى سطور تقدم «الوطن» 15 إجراء من الشركات القابضة بشأن تغذية الأسواق بالسلع قبل عيد الأضحى.

1- ضخ 1500 رأس من الخراف المبردة.

2- ضخ 850 رأس من الخراف الحية.

3- ضخ 500 طن من اللحوم المجمدة.

4- ضخ 1000 رأس سوداني وبرازيلي مجمد.

5- ضخ 500 طن من الدواجن لضخها بالمجمعات الاستهلاكية.

6- تجهيز 13 شادراَ لعرض الخراف الحية بسعر شراء 65 جنيها للكيلو القائم للمواطنين.

7- بيع الخراف الحية بالتقسيط لموظفي الدولة دون فوائد على 6 أشهر.

8- ضخ يوميا 500 طن أرز من إجراء الشركة المصرية لتجارة الجملة.

9- ضخ 1000 طن سكر.

10- ضخ 300 طن مكرونة.

11- ضخ 1250 طن من زيت الطعام الخليط والعباد.

12- ضخ 500 كرتونة «رقاق وجولاش» بالمجمعات التابعة لها.

13- ضخ يوميا 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة من الشركة المصرية للحوم والدواجن.

14- ضخ 1500 رأس من الخراف المذبوحة لمنافذ الوزارة.

15- إقرار تخفيضات في السلع بقيمة تصل لـ25% تنفيذًا لتعليمات وزير التموين.

تخفيضات للمواطنين قبل عيد الأضحى تصل إلى 25%

في سياق متصل، بدأت الشركة العامة والمصرية لتجارة الجملة في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، كالسكر والأرز والزيت والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى 25% للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن تلك الكميات بدأت الشركة بالفعل بضخها في عدد 156 مجمع استهلاكي تابع للشركة، بعدد 12 محافظة بدءاَ من أسوان وصولاً إلى القاهرة والجيزة أيضا.

و أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة والداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن زيادة الكميات المطروحة للحوم الطازجة والخراف الحية والمبردة في جميع شركات القابضة للصناعات الغذائية السبع للمجمعات الاستهلاكية، موضحا أن الزيادة ستتم تباعا خلال الأيام القادمة بالمجمعات الاستهلاكية والتي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والمبردة.