مساعد أول التموين: إنشاء أسواق تجارية لخدمة الفنادق بجنوب سيناء

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنويع الأنشطة التجارية في مختلف المحافظات طبقًا لطبيعتها ومتوسطات الدخل والإنفاق وطبيعة الأشخاص والمحافظة، لافتا إلى أن محافظة جنوب سيناء سياحية لذا يجرى دعم مناطق فيها لتكون مراكز دعم للفنادق والمنتجعات، لافتا إلى أن هذه الإمدادات تأتي من القاهرة لذا هناك تصور من أجل إقامة منطقة للتسهيل.

وأضاف «العشماوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أن هناك زيارة لمدينة الطور عاصمة جنوب سيناء وكذلك زيارة لشرم الشيخ، بدعوة من المحافظ اللواء خالد فودة لتوفير مناطق دعم في المستقبل، وإنشاء أسواق تجارية كبرى.

وأكد مساعد أول وزير التموين، أن كل احتياجات الفنادق من الأغذية والأجهزة وغيرها ستكون متوفرة في مناطق دعم لوجيستي، من أجل تقليل المسافة الزمنية بعد أن كان يجرى إحضار كل المستلزمات من القاهرة.

وتابع مساعد أول وزير التموين: «بنجيب من القاهرة احتياجات الفنادق من أكل وشرب ومستلزمات السياح، وده بيخد وقت طويل لكن لو قدرنا نبني مكان في جنوب سيناء هيتم نقل الحاجة في وقت أقل وسعر أقل، وده هيبقى مناسب أكثر للسياح ولأصحاب المنتجعات والفنادق، وهيفيد التجارة الداخلية في المحافظة بشكل كبير وهيحرك الاقتصاد طبعًا، وهيفتح فرص عمل جديدة للأشخاص والشركات».