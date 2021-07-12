دفتر أحوال المحاكم.. «سفاح الجمالية وأيمن بهجت قمر» الأبرز

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عدة محاكمات وقضايا تشغل الرأى العام، أبرزها محاكمة الإعلامى عمرو أديب في قضية «سب وقذف محمد رمضان» ومحاكمة 22 إخوانيًا؛ لتعذيبهم وقتلهم مواطنًا أثناء فض اعتصام رابعة.

وترصد «الوطن»، أبرز القضايا التي تشهدها أورقة المحاكم اليوم، على النحو التالي:

أيمن بهجت قمر أمام محكمة جنح التهرب الضريبي

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر؛ لاتهامه بالتهرب الضريبي بعدم سداد مبلغ نصف مليون جنيه.

وكشفت التحريات فى القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر من دفع مبلغ مالى قدره 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.

استكمال محاكمة متهم بأحداث بولاق الدكرور

تنظرالدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمحاكم بطرة، محاكمة أحد عناصر 6 أبريل؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.

استكمال محاكمة 22 إخوانيًا لتعذيبهم مواطنًا وقتله

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، محاكمة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية اتهامهم بتعذيب مواطن وقتله عقب فض اعتصام رابعة.

استكمال محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين؛ لاتهامهم باستعراض القوة والقتل العمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمتى استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

جلسة إعلامي في سب وقذف محمد رمضان

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، حجز دعوى السب والقذف المقامة من الفنان محمد رمضان ضد إعلامي بقناة عربية،اليوم، للحكم، حيث قام الإعلامى في حلقة سابقة بالهجوم عليه، عقب انتقاده لفيديو «الفلوس» الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه «الحكاية».