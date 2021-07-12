يوم دموي على طرق مصر.. مصرع 9 وإصابة 21 في 6 حوادث بالمحافظات

شهدت الطرق المصرية، الأحد، 6 حوادث في محافظات «السويس، الدقهلية، مصروح، المنيا»، أسفرت عن مصرع 9 وإصابة 21 آخرين، بدأت بحادث سيارة مروع في محافظة السويس تسبب في مصرع 5 من العاملين في شركة بتروجيت، خلال توجههم إلى عملهم، ووفاة طفلة وإصابة أمها وشقيقتها في الدقهلية بكسور، وأصيب 16 شخصا في 4 حوادث متفرقة في محافظة مطروح، وانتهت بمصرع شابين في حادث تصادم أحدهما توفي في حادث قطار بمحافظة المنيا.

مصرع 5 موظفين في شركة بتروجت في السويس

نعت شركة بتروجت، إحدى شركات قطاع البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم 5 من موظفي الشركة لقوا جميعا مصرعهم في حادث تصادم سيارة بطريق السويس خلال توجههم إلى عملهم.

مصرع طفلة وإصابة الأم وشقيقاتها في الدقلهية

وفي محافظة الدقهلية لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت والدتها وشقيقتها بكسور وكدمات، بعد أن صدمتهن سيارة «بيك آب» أثناء عبورهن طريق «أجا- القاهرة»، أمام قرية «طنامل الغربي» مركز أجا.

مصرع وإصابة 20 في حوادث متفرقة في مطروح

وشهدت محافظة مطروح، عدة حوادث تسببت في مصرع شخص وإصابة 19، بدأت بمصرع شاب وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين، أمام قرية جامعة الدول العربية، بالساحل الشمالي، وانتقلت شرطة تأمين الطريق الساحلي الدولي «مطروح - الإسكندرية»، ومباحث قسم الحمام إلى موقع الحادث، للفحص ومعاينة الحادث، كما أصيب 12 مواطنا، إثر وقوع حادثي انقلاب تروسيكل بطريق العكرة في مدينة الحمام، والثاني بالساحل الشمالى على طريق «مطروح - الاسكندرية»، ونقل الأهالي المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي، كما أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادثين الأول انقلاب سيارة بطريق العلمين الدولي، والثاني انقلاب سيارة بطريق النجيلة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة.

مصرع شابين في محافظة المنيا

وفي محافظة المنيا لقى عامل مصرعه، بعدما صدمه قطار ركاب متجه إلى محافظات الصعيد، أمام مزلقان المعصرة بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، كما لقى طالب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي «مصر - أسوان».