«2 كفاية»: أعلى 10 محافظات في معدلات الإنجاب هي الأكثر فقرا

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ المشروع يعتمد على الشراكة مع الجمعيات الأهلية، حيث تضطلع بدورها في مجابهة المشكلة السكانية، ويساعد في تمويل أنشطتها، حيث شهد تدريب 1246 مثقفة مجتمعية من المتطوعات بالجمعيات الأهلية، على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بتنظيم الأسرة وزيادة الإنجاب، كما أنّ أعلى 10 محافظات مصرية في معدلات الإنجاب هي الأكثر فقرا، وهي محافظات صعيد مصر والبحيرة والجيزة.

وأضافت لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المثقفات المجتمعيات يخاطبن مجتمعاتهن المحلية، وبالتالي يكن معروفات لدى الفئات التي تخاطبها، موضحةً: «أول زيارة للمثقفات للمواطنات بتبقى مطولة وبتعرف عنها معظم البيانات والمعلومات اللي بتعرف منها المفاهيم الخاطئة وممكن تبقى مفاهيم دينية أو مجتمعية أو صحية، وبعدها تبدأ تفصل الرسالة اللي هتقولها له».

وتابعت مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الزيارة المطولة تكون أول رحلة عمل المثقفة المجتمعية مع السيدة التي تستهدفها، حيث تزورها نحو 4 مرات في العالم وتتابع تطور سلوكياتها وأفكارها، كما تقدم لها المساعدة في أمر تعجز عن فهمه، لافتةً إلى أنّ الوزارة تتعاون مع 108 جمعية أهلية في هذا المشروع.

وأردفت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الجمعيات الأهلية تنظم ندوات أسبوعية يحاضر فيها رجل دين وطبيب، حيث تعتبر أكثر تخصصا من عمل المثقفات المجتمعيات، حيث توجه المثقفة المواطنة التي تتعامل معها إلى الندوات لتحقيق استفادة أكبر.