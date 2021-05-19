أكد تقرير تلفيزيوني بعنوان «2 كفاية.. مشروع توعوي لضبط معدلات الزيادة السكانية»، عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أن المشروع ليس مجرد شعار، لكنه يجب أن يكون توجها لكل الأسر حتى تستطيع توفير وإتاحة تعليم وحياة صحية لأطفالها.

وأفاد التقرير بأن الزيادة السكانية تعد «دون مبالغة»، هي الوحش الذي يلتهم أي تنمية أو إنجازات تحدث على أرض الواقع مهما كانت النجاحات في المشروعات التي يتم تنفيذها وفرص العمل التي توفرها هذه المشروعات في حالة الزيادة السكانية الرهيبة.

وتابع: «لأن مصر أدركت أبعاد الأزمة، تم وضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية من خلال تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية تحت اسم مشروع «2 كفاية»، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

واستطرد: «أنه رغم ظروف جائحة كورونا، إلا أن مشروع «2 كفاية»، حقق نجاحا ملموسا من خلال مجموعة من حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة تجاه تنظيم الأسرة».

واستمرت جهود الدولة في إطار مشروع «2 كفاية» مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب توافرها لوقاية وحماية الرائدات والمثقفات والأسر المستهدفة، حيث نفذ المشروع 283312 زيارة منزلية خلال شهر إبريل بهدف توعية السيدات المستهدفات.

ووصل إجمالي الزيارات المنزلية للتوعية من بداية المشروع إلى أكثر من 6 ملايين زيارة، كما طور المشروع 65 ألف عيادة وزودها بالأجهزة الحديثة والأطباء المدربين.