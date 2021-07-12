أحمد داوود لاعب كرة قدم في فيلم «هيصة»

يستعد النجم أحمد داوود لتصوير فيلمه المقبل «هيصة»، الذي يجسد فيه دور لاعب كرة قدم، ويعتبر اختلافا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم سابقا، بعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن.

وقرر «داوود» خوض تحدٍ جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وحتى الآن لم يستقر على بقيّة فريق العمل، والفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وشارك أحمد داوود أمس مع جمهوره على حساباته الرسمية بمنصات السوشال ميديا، تشجيعه لمنتخب إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي اليورو، مستخدما كلمات إيطالية لتشجيع الأزوري.

أحمد داود هو نجم مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو الدرامي، وتصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة الآخر «جراند أوتيل».

وبعد ذلك قدم مسلسل «هذا المساء»، الذي اعتبره النقاد واحدا من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل «أهو ده اللي صار».

اهتم داود باالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في فيلم ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي.

ثم عاد الفنان ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم «122»، الذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ24 مليون جنيه مصري.