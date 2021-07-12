غلق 13 صيدلية بمركز الباجور لمخالفة اللوائح

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الغلق الإداري لــ 13 صيدلية بمركز الباجور لمزاولة النشاط دون تواجد المدير المسئول بالمخالفة للوائح وقوانين مزاولة المهنة .

وأشار الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إلى أن إدارة الصيدلة شنت حملة لمتابعة الصيدليات بهدف ضبط سوق الدواء والتأكد من صلاحية الأدوية ومطابقتها للإستهلاك الآدمي وكذا متابعة التراخيص والإلتزام باللوائح والقوانين .

وأضاف: «تبين مخالفة 13 صيدلية بمركز الباجور بناحية كفر القرنيين والعطف والكتاميه والمقاطع، حيث تزاول النشاط دون وجود المدير المسئول ومخالفتهم القوانين واللوائح».

من جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

علي صعيد مختلف، أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعدادات القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع الغذائية والخدمات اللازمة بكميات كبيرة ، مشدداً على الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة وإحكام الرقابة علي الأسواق .

وصرح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم تحرير 169 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة كما تم ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مشيرا إلي تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية كفور الرمل بقويسنا لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط طن سكر .