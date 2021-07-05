محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء المجمعات الخدمية الجديدة بأشمون

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مركز ومدينة أشمون، لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير واجهة الريف المصري، وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين، وإحداث تنمية حقيقة شاملة بمختلف القطاعات الخدمية.

وتابع محافظ المنوفية، أعمال إنشاء المجمع التنموي النموذجي بقرية شنشنور، والمقام على مساحة 1000 متر، ويخدم 45 ألف نسمة، بهدف تسهيل تقديم الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف عنهم، حيث جار تنفيذ أعمال الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لصب القواعد، ووجه رئيس المدينة، بإعداد تصور لإستغلال مبني الوحدة المحلية القديمة بشنشور، عقب نقل مقر الوحدة للمجمع التنموي، لإنشاء سوق نموذجي يخدم أهالي القرية.

وتابع المحافظ، أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد عبد العزيز عبداللطيف الإبتدائية بسمادون (إحلال جزئي) بعدد 14 فصل دراسي، ليصبح إجمالي عدد الفصول 62 فصل، موجهاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإدراج المدرسة الثانوية بقرية الكوادي بخطة الهيئة هذا العام، للبدء في تنفيذ الأعمال، جاء ذلك استجابة لمطلب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التشطيبات لمدرسة الشهيد عبدالعزيز عبداللطيف خلال شهر سبتمبر المقبل، ودخولها الخدمة هذا العام، مضيفةً أنه جرى تسليم عدد 4 مدارس خلال العام المالى 2019/2020 بطاقة 62 فصل دراسى وبقيمة إجمالية تقارب 20 مليون جنيه، وجار العمل بـ17 مدرسة أخرى خلال العام المالى 2020/2021، بواقع 301 فصل دراسي وبقيمة أجمالية تقارب 109 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي عدد الفصول 363 فصل دراسي، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

كما تابع المحافظ، الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات سمادون على مساحة 1050 متر، حيث تم صب أعمدة الدور الأرضى وذلك كنماذج موحدة لمجموعة من الخدمات تضم مكاتب تموين، شئون اجتماعية، سجل مدني، ومكتب بريد، شهر عقاري، وغيرها من الخدمات الهامة والحيوية، التى تمس حياة المواطنين، كما تضم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مد شبكات مياه وصرف صحي، وخطوط غاز طبيعي، بالإضافة إلى إنشاء محطات رفع وصرف صحي وتوسعات بالمدارس بنطاق المركز، وذلك بهدف تطوير قري الريف ورفع العبء عن المواطنين.