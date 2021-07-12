في يوم واحد.. تغريم 11371 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

شنت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط 11414 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11371 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 868 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 238 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1749 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجار استمرار تلك الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.