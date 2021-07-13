9 فضائل للأيام العشر من ذي الحجة.. عالم أزهري يوضح طرق العبادة فيها

قال الشيخ عامر عبد الله حمد، مدير إدارة قويسنا التعليمية الأزهرية، إن الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال عنها في الحديث النبوي الشريف «أفضل أيام الدنيا أيام العشر» أي العشر الأوائل من ذي الحجة، لافتا الى أن هذه الأيام أفضل من أيام شهر رمضان، وهي أيضا أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان إلا أن أيام العشر الأخيرة من رمضان بها ليلة القدر.

حمد: الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. أفضل أيام الكون

وأضاف الشيخ عامر حمد، في حديثه لـ«الوطن»، أن المعلومات التي يجب أن يتعرف عليها المسلم، عن فضائل الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تأتي على النحو التالي:

1- الأيام العشر الأوائل، هي أعظم الأيام في الكون، ومن شدة عظمتها وفضلها، أقسم بها الله في بداية سورة الفجر، فقال الله تعالى «والفجر وليالٍ عشر» والله لا يسم في القرآن الكريم إلا بعظيم.

2- هي أيام العمل الصالح فيها عند ربنا أحب إليه وأعظم من الجهاد في سبيله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ولا أعظم من هذه الأيام العشر» قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء.

3- في الأيام العشر من ذي الحجة، يتضاعف فيها العمل الصالح إلى 700 ضعف، هكذا قال عبد الله بن عباس، وقال عنها ابن رجب الحنبلي وهو من كبار العلماء، إن الله يضاعف الأعمال في هذه الأيام العشر أكثر ما يضاعف في رمضان.

أفضل مظاهر العبادة في العشر الأوائل.. التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد

4 - كان عبد الله بن عمر يقول عن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة «عُمرة في هذه الأيام أحبُ إليّ من عُمرة في رمضان».

5- العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فيها يوم هو يوم الوقوف بعرفة، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه رقاب عباده من النار، فضلا عن عظم وفضل يوم عرفة، فهو فرصة للذين فاتهم العبادة في شهر رمضان أن يعتقهم الله في يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن صوم يوم عرفة فقال «يُكفِّر السنة الماضية والباقية».

6- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم العاشر من شهر ذي الحجة «إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ».

7- قال بعض العلماء إن صيام كل يوم من أيام العشر الأول من ذي الحجة يعدل عند الله صيام سنة كاملة، وكان سيدنا أنس بن مالك، يقول إن كل يوم من أيام العشر الأول من ذي الحجة يعادل ألف يوم فيما سواها، والأعمال الصالحة في يوم عرفة تعادل الأعمال الصالحة في عشر آلاف يوم آخر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم التسع الأوائل من ذي الحجة، وعنها قال الإمام الأوزاعي: إن العمل في أيام العشر كغزوة في سبيل الله يِقام نهارها ويُحرس ليلها.

8- ذكر الله، والتكبير والتهليل والتحميد، من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤديها المسلم في هذه العشر، فعلى المسلم أن يجعل لسانه طلقا بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ» .

9- كان عبدالله بن عمر وأبوهريرة، رضي الله عنهما، يخرجان إلى الأسواق طوال الأيام العشر من ذي الحجة يكبرون الله ويهللون ويحمدونه والناس تكبر وراءهم.