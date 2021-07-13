اليوم.. 256 ألفا و366 طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان الفرنساوي

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية والبالغ عددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح اليوم، امتحانات الثانوية العامة 2021، في مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي - الألماني - الإيطالي - الإسباني»، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطئنان على صحة الطلاب، أثناء سير الامتحانات.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، في أول 3 أيام من بدايتها، سارت بصورة منتظمة ومنضبطة، مؤكدا أن جميع الطلاب الغشاشين تم حرمانهم من دخول الامتحانات عامين متتاليين، منوها بأن مستوى الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية في مستوى واحد، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد «شوقي»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تعقد في جو هادئ ومناسب لجموع الطلاب، منوها بأن جميع لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، للاطمئنان على صحتهم، مؤكدا أنه لن يسمح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا دخول اللجان الامتحانية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد علق على صعوبة امتحانات الثانوية العامة 2021، في أول تصريح له حول ذلك بقوله: «امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية بسيطة وغير معقدة وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليست صعبة»، مؤكّدًا أنَّ مستوى الامتحانات للشعبتين واحد، ولا يمكن وضع أسئلة سهلة لطلاب الشعبة الأدبية، وصعبة لطلاب الشعبة العلمية، والعكس صحيح، موضحًا أنَّ العملية الامتحانية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات.

وقال شوقي، في تصريح سابقة لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، وضعت بشكلها الجديد، بعدما تم تدريب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة من خلال الامتحانات التجريبية، والتي عقدت في أبريل ومايو ويونيو الماضيين، منوهًا بأنَّ جميع أوراق إجابات الامتحانات سيتمّ تصحيحها إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكّدًا أنَّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.