وزيرة الثقافة تعتمد شروط وجوائز مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ30

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال نوفمبر المقبل.

مسابقة الغناء العربي الكبرى وارتجال العزف على آلات التخت الشرقي جائزتها 150 ألف جنيه

وقالت الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر، إن المسابقة الكبرى للغناء العربي والارتجال في العزف على آلات التخت الشرقي اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة، على ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما، وأن يقدم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية «التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء» إلى جانب اسطوانة مدمجة منفذة فعليا، ونسخة من الكلمات والنوت الموسيقية، وجرى رصد جائزة للفائز بها قيمتها 150 الف جنيه.

وتابعت، في بيان، أن مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة، أتيحت المشاركة في القسم الخاص بالشباب للمتنافسين من سن 17 حتى 35 عاما، ويصل إجمالي جوائزها إلى 90 ألف جنيه، والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالي جوائزها إلى 60 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.

60 ألف جنيه جوائز مسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقي

أما مسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقي «الناي، القانون، العود، الكمان، التشيللو، الإيقاع»، تشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، وأن يؤدي تحميلة من مقام الـ«سوزناك»، لا تزيد مدتها عن 10 دقائق، وجرى رصد 60 ألف جنيه جوائز للفائزين وتحديد 25 أكتوبر كآخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بالمسابقة، ولا يحق التقدم لأي متسابق نال جائزة في المهرجان إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ حصوله عليها.