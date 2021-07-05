وزيرة الثقافة تشهد اليوم الثاني من احتفالات مئوية مسرح سيد درويش

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الليلة الثانية من احتفالات دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بمئوية مسرح سيد درويش، والتي انطلقت أمس الأحد 4 يوليو وتستمر حتى الخميس 8 من نفس الشهر.

وبرع نجوم فرقة أوبرا القاهرة في أداء اريات من الأوبرات الكلاسيكية حيث قدم الثنائي داليا فاروق وتامر توفيق أغنية من شبح الأوبرا لأندرو لويد ويبر وغنت ليلي إبراهيم ترنيمة حب لمارجريت مونيه والثنائي عزت غانم وسلمي الجبالي، وقدما عالم جديد لأن مينكن، رجاء الدين أحمد أدى أغنية غرناطة لأوجستين لارا، جولي فيظي تغنت ب من الأفضل أن تكون الليلة لهنري مانسيني والتمع الثنائي إيمان مصطفي وعمرو مدحت في أغنية معك سأرحل لساتوري وعماد عادل في يا زهرة الجبل لورد جرز، أمينة خيرت في أغنية الملهي لجون كاندرا، وقدم الثنائي جاكلين رفيق والهامي أمين أرى النور، كما تغنت مني رفله، وكان من الممكن أن أرقص طول الليل، وغني برهان الدين فاروق «نجوم» لكلود ميشيل شونبرج واختتم الفاصل الأول برائعة ادوارد دي كابوا ياشمس.

وتضمن الجزء الثاني من الحفل مختارات من أشهر الباليهات العالمية منها بحيرة البجع، رميو وجوليت وكسارة البندق حيث ظهر عارضو الباليه في حاله من التناغم والتوافق الذهني والحركي وتألق الصوليسات في الأدوار الرئيسية وهم فالتينا دورا سين وإسلام الدسوقي ومريم كارا بتيان وممدوح حسن، وسط تفاعل الجمهور الذي أشاد بالمستوى الفني الراق لفرق دار الأوبرا، وثراء وتنوع برنامج الاحتفالات بالمئوية الذي اجتمع فيها الغناء الشرقي مع فنون الأوبرا العالمية لتتوهج سماء عروس المتوسط بإبداعات فنية وثقافية راقية تظل في ذاكرة التاريخ.

وكانت موسيقى الحجرة، استقبلت الجمهور في ساحة المسرح الخارجية أمام تمثال سيد درويش، الذي أزيح الستار عنه، ليلة افتتاح الاحتفالات، تخليدًا للموسيقار العظيم وانتقل الجمهور إلى قاعة المسرح ليرفع الستار، ويكشف عن شاشة ضخمة عرض عليها الفيلم الوثائقي «مسرح سيد درويش 100 عام من الإبداع»، والذي انتجته دار الأوبرا خصيصًا، احتفاء بهذه المناسبة وعلى أجنابها وضعت شاشات صغيرة حملت شعار الاحتفالات بمئوية المسرح.