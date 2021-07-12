الزراعة: تذليل إجراءات تخصيص الأراضي لمبادرة «حياة كريمة»

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

وأشاد «القصير»، خلال الاجتماع، بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال المشروعات القومية، وأيضا الحصر التصنيفي والتراكيب المحصولية لمشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الجديدة، وكذلك جهودها في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وإنهاء مشكلات المنتفعين.

التنسيق مع التنمية المحلية لتحقيق الاستفادة من حياة كريمة

ووجه وزير الزراعة بضرورة تذليل إجراءات تخصيص الأراضي لمبادرة «حياة كريمة»، بالتنسيق الكامل بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية مع وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمبادرة الرئاسية.

من ناحيته، قال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الاجتماع ناقش متابعة الموضوعات المتعلقة بجهود هيئة التعمير في ملف التوسع الأفقي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمنتفعين والتيسير عليهم، كما جرى استعراض جهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 1.6 مليار جنيه، وأيضا التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي لمنظومة العمل بالهيئة، تيسيرا للإجراءات، كما ناقش الاجتماع طلبات تخصيص أراضي ولاية الهيئة لصالح المنافع العامة في بعض المحافظات.