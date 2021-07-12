«طاهر»: «التمويل العقاري» تسد الفجوة بين السكن وضعف القدرة الشرائية

قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للاستثمار العقاري، إن المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري جاءت استجابة من الدولة للموائمة بين احتياج المواطنين للوحدات السكنية، والذي وصلت الفجوة به إلى نحو 500 ألف وحدة سنويًا، والقدرات المالية للعملاء، لافتًا إلى أن القسط بالمبادرة سيعادل الإيجار.

وذكر أن هناك عدة إجراءات يجري العمل عليها لإزالة العقبات الروتينية، خاصة الشرط الخاص بتسجيل الوحدة، وغيرها وما يتعلق بإعادة البيع، ما سيكون له دور في توفير سيولة للشركات وسيساعد المواطنين على تملك وحدات سكنية.

السوق به العديد من الفرص الاستثمارية

جاء ذلك خلال جلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس، اليوم الأحد، والتي أدارها المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وبمشاركة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقاري، والمهندس عبدالله أنور رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب للتطوير العقاري.

«طاهر»: السوق سيظل نشطًا لأطول فترة ممكنة

وأضاف «طاهر»، أن السوق به العديد من الفرص الاستثمارية وذلك في مختلف الأنشطة، سواء السكنية أو الإدارية والتجارية بعدة مناطق تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاحتياج الكبير لتلك النوعية من العقارات، ونحو ثلثي سكان مصر من شريحة الشباب أقل من 18 عامًا، ما يعني أن السوق سيظل نشطًا لأطول فترة ممكنة.

وأوضح أن العميل أمامه عدة فرص للاستثمار، خاصة أن السوق يمر بفترة ذهبية، كما أن الشركات لديها فرصا استثمارية واعدة.