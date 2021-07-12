رئيس التحرير

محمود مسلم

«رعاية أسر الشهداء» يوجه المحافظات بسرعة الاستجابة لمتطلبات المستفيدين

كتب:

الوطن
03:58 م | الإثنين 12 يوليو 2021
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

عقد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع عدد من مسئولي المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى خدمات الرعاية المقدمة للمستفيدين.

وشدد أمين عام المجلس، خلال الاجتماع على ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين وسرعة الإستجابة لحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم في إطار اختصاصات المجلس.

 

اقرأ المزيد:

شاهد كيف أعرب رواد السوشيال ميديا كلمة «الشهداء».. «إنت عملتها إيه؟»

مؤلف «الاختيار»: «منسى» طالب بمسلسل عن الشهداء قبل رحيله والقدر اختاره بطلا له

الفئات المعفاة من مصاريف المدارس.. بينهم أبناء الشهداء

محافظ أسيوط يشارك في احتفالية تكريم أسر الشهداء

احتفالاً بذكرى 30 يونيو.. محافظ الإسماعيلية يفتتح ميدان الشهداء.. صور