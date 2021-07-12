«رعاية أسر الشهداء» يوجه المحافظات بسرعة الاستجابة لمتطلبات المستفيدين

عقد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع عدد من مسئولي المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى خدمات الرعاية المقدمة للمستفيدين.

وشدد أمين عام المجلس، خلال الاجتماع على ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين وسرعة الإستجابة لحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم في إطار اختصاصات المجلس.