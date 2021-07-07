احتفالاً بذكرى 30 يونيو.. محافظ الإسماعيلية يفتتح ميدان الشهداء.. صور

في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بذكرى ثورة 30 يونيو وذكرى الثالث من يوليو، وتخليداً لشهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمنظومة الصحية، افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قبل قليل، ميدان الشهداء بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

جرى افتتاح الميدان بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء مجدى عبد الحميد عناني، السكرتير العام للمحافظة، ونواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من مواطني الإسماعيلية.

شملت أعمال تطوير ميدان الشهداء، أمام مكتبة مصر العامة بحي الشيخ زايد، إنشاء حديقة عامة يتوسطها نصب تذكاري تخليداً لشهداء مصر من الجيش والشرطة وجيش مصر الأبيض من العاملين بمنظومة الصحة.

ويتكون النصب التذكاري من لوحة على الجانب الأيمن، تحمل أسماء شهداء الإسماعيلية من القوات المسلحة والشرطة، وجدارية على الجانب الأيسر، تعبر عن احتضان مصر لكافة فئات الشعب، ويتوسطه ثلاثة تماثيل يجسدون تلاحم رجال القوات المسلحة والشرطة، وفى مساعدتهم العاملين في المنظومة الصحية لمواجهة كافة الأخطار التي تواجه الوطن.

وشملت الأعمال تطوير المحاور المرورية بالميدان، وتحويل أعمال الإضاءة من كابلات هوائية إلى كابلات أرضية على مساحة 12 فدان، وإنشاء شبكة ري للميدان للحفاظ على المسطح الأخضر، بالإضافة إلى تطوير ميدان المهندس عثمان أحمد عثمان، في الجهه المقابلة، تطويراً شمل كافة الأعمال من تطوير وإعادة رصف المحاور المرورية، وتطوير أعمال الإضاءة، والمسطحات الخضراء، حتى يكتمل الوجه الحضاري للمنطقة.

وخلال الافتتاح، أكد المحافظ أنه كان حريصاً على تطوير ميدان الشهداء، وإنشاء النصب التذكاري به لتخليد ذكرى شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمنظومة الصحية في مواجهه فيروس كورونا، وحتى يكون مثالاً تقتدي به الأجيال القادمة، خاصةً صغار السن، لمعرفة قيمة التضحية والفداء من أجل الوطن.

وكذلك أشاد المحافظ، خلال الافتتاح، بمجهودات مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، وحى ثالث، وإدارة مرور الإسماعيلية، في ظهور الميدان بهذا الشكل الحضاري وفي وقت قياسي، موجهاً الشكر للمهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس مارون اسحاق، استشاري إدارة مرور الإسماعيلية، على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية، لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

والتقى المحافظ عدداً كبيراً من مواطني الإسماعيلية، الذين حرصوا على حضور إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهداء وافتتاح الميدان، معربين عن شكرهم للمستوى الذي ظهر عليه الميدان بعد التطوير.