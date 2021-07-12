عاجل.. وصول جثمان شقيق رامي صبري إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الشاب كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري إلى مسجد الشرطة، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة عليه.

كما وصل الفنان رامي صبري مع جثمان شقيقة إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشدد على منع تصوير الجنازة، ووصل أيضًا عدد من الأصدقاء المقربين للراحل، ومنهم محمد شفيق ومصطفى محفوظ ومينا عطا.

يذكر أن الفنان رامى صبرى أعلن، مساءأمس، عن وفاة شقيقة «كريم» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».