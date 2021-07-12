ذبح أضاحي المواطنين مجانا بالمجازر الحكومية خلال العيد في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن فتح 13 مجزراً حكومياً ونقطة ذبيح بنطاق محافظة الفيوم، أمام الأهالي والجمعيات الأهلية والخيرية، لذبح الأضاحي مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك مساهمةً من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة، مُناشداً جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

توفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة

وفي ذات السياق، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بتوفير الأطباء البيطريين اللازمين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشدداً على منع الراحات واستمرار العمل يومياً بمختلف مجازر المحافظة.

توفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة لرفع مخلفات الذبح يومياً

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بتوفير كل مايلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وكذلك توفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

أماكن الذبيح التي ستفتح للمواطنين بالمجان

ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ المجازر الحكومية ونقاط الذبيح التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل نقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة، وفي مركز أبشواي مجزر أبشواي، ونقطة ذبيح طبهار، ونقطة ذبيح العجميين.

ننشر المجازر المفتوحة للمواطنين بإطسا وسنورس وطامية

وأشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّه في مركز إطسا، فقد تم تحديد مجزر إطسا، ونقطة ذبيح منية الحيط، وفي مركز سنورس مجزر فيديمين، ونقطة ذبيح ترسا، ونقطة ذبيح مطرطارس، ونقطة ذبيح سنهور القبلية، أما في مركز طامية فقد تم تحديد مجزر طامية، وفي مركز يوسف الصديق يتم الذبح داخل مجازر أبشواي.