خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. الحقوق والحرمات بخطبة حجة الوداع

حددت وزراة الأوقاف عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة، تحت عنوان «الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع»، موضحة: «أول ما تطالعنا به خطبة حجة الوداع هو حرمة الدماء والأموال والأعراض، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم عرفة -، في شهركم هذا- شهر ذي الحجة-، في بلدكم هذا- مكة المكرمة-)».

نص خطبة الجمعة القادمة

وأضافت وزارة الأوقاف في نص خطبة الجمعة القادمة: «ومن المعلوم أنّ الشريعة حفظت دم وعرض ومال كل إنسان، بغض النظر عن دينه، أو جنسه، أو لونه، حيث يقول (عز وجل): (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)، ويقول تعالى: (من قتل نفسا يغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)».

وتابعت الوزارة: «وكما حرم الإسلام الاعتداء على الأنفس فقد حرم كذلك الاعتداء على الأموال بأي صورة من الصور، حيث يقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكذلك حرم الإسلام الاعتداء على الأعراض بأي وجه من الوجوه، حيث يقول تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا)، ويقول سبحانه: (ولا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشة وساء سبيلا)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)».

موضوع خطبة الجمعة القادمة

واستكملت الوزارة في خطبة الجمعة القادمة: «عنيت خطبة الوداع ببيان الحقوق، ومن أهم الحقوق التي أكدت عليها تنبيها على أهميتها، وتنويها بشأنها: حق المساواة بين الناس جميعا، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): (يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إنّما بالتقوى)، فلا فضل للون أو جنس، ولا مزية لوطن أو لغة، إنما هو مقیاس واحد تتحدد به القيم، ويعرف به فضل الناس جميعا، وهو قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)».

وأشارت إلى أنّه من الحقوق التي أكد عليها نبينا (صلى الله عليه وسلم) في خطبته: حق المرأة، فقد أوصى (صلى الله عليه وسلم) بالمرأة تقديرا لها، وبيانا لمكانتها، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): (فإنّ لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)، فقد جاء الإسلام ليقضي على الظلم الذي كان يقع على المرأة في الجاهلية، وليحافظ على كرامتها الإنسانية التي تضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) (إنما النساء شقائق الرجال)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (استوصوا بالنساء خيرا). ومن أهم الحقوق التي تناولتها خطبة حجة الوداع: حق الميراث: فقد أكد نبينا (صلى الله عليه وسلم) على ضرورة الالتزام بمنهج الله، وإعطاء كل وارث حقه، وأنه لا وصية لوارث، وأن الوصية لا تجوز فيما زاد على الثلث، حيث يقول نبينا (صلی الله عليه وسلم): (إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية).

صيام يوم عرفة في خطبة الجمعة القادمة

وأكدت خطبة الجمعة القادمة على صيام يوم عرفة، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده)، كما لا يفوتنا أن ننبه إنّ من سنته (صلى الله عليه وسلم) الأضحية على القادر المستطيع، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): في الأضحية: (وإنّها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله (عز وجل) بمكان، قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا).