خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. «خصائص وفضائل عشر ذي الحجة»

من المقرر أن تتناول خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 9 يوليو 2021، موضوع «خصائص وفضائل عشر ذي الحجة» بمناسبة قرب حلول شهر ذي الحجة الذي فيه تؤدي فريضة الحج وبه يوم عرفة ويوم النحر وذبح الأضحية، لاسيما أن من فضل الله تعالى على المؤمنين أن خصهم بمواسم يتزودون فيها من الخيرات ويتنافسون فيها على الطاعات ويتوبون من الذلات والسعيد من اغتنم هذه المواسم، ومن هذه المواسم المباركة التي فضلها الله عشر ذي الحجة وهي أيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة فقد أعلنت وزارة الأوقاف أنه من المقرر أن تتضمن نصائح بالمزيد من عمل الخير فيها كالأضحية وصيام يوم عرفة والإلحاح على الله بالدعاء والإكثار من ذكر الله تعالى وقراة القران الكرينم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويا حبذا لو صام الإنسان عشر ذي الحجة.

خصائص وفضائل عشر ذي الحجة

وتتناول خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف أيضا خصائص عشر ذي الحجة، منها أن الله تعالى أقسم بها في كتاب الكريم فقال في سورة الفجر: وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3)، والصحيح الذي عليه جمهور المفسرين ان الليال العشر هي عشر ذي الحجة، كما أقسم الله تعالى بيوم عرف في سورة البروج وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3)، إذ قيل إن المشهود هو يوم عرفة.

فريضة الحج ويوم النحر

وفيما يتعلق بموضوع خطبة الجمعة القادمة التي حددتها وزارة الأوقاف عن خصائص عشر ذي الحجة، فإن من هذه الخصائص أيضا أن هذه الأيام تؤدى فيها فريضة الحج، كما أن هذه الأيام هي أعظم أيام السنة، وتعد أفضل أيام الدنيا كلها، وبها يوم النحر، فضلا عن أن العمل فيها له منزلة كبيرة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.