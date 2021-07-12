رئيس الأسقفية لشيخ الأزهر: نطمح في المزيد من مشروعات الحوار المشترك

ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد الكنيسة لزيارة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر المشيخة حيث قدم الوفد التهنئة للشيخ بمناسبة قرب عيد الأضحى.

وتقدم المطران سامي بالشكر لشيخ الأزهر على تهنئته بمنصبه الجديد، مؤكدًا ضرورة التعاون بين المؤسستين في إنشاء مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية الذي تعتزم الكنيسة الأسقفية افتتاحه، مضيفا: «نفخر بعلاقة الكنيسة الأنجليكانية بالأزهر الشريف ونتمنى أن تستمر العلاقة في المزيد من المشروعات واللقاءات والحوارات».

من جانبه قال الإمام الأكبر، إن الكنيسة الأسقفية فتحت الطريق أمام الأزهر الشريف للحوار مع الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا، مشيدًا بدور المطران منير حنا في بيت العائلة المصرية.

كما أشاد الإمام الأكبر بمشروع معًا من أجل مصر الذي تبنته الكنيسة الأسقفية، حيث ضم شيوخ وقساوسة معًا، مؤكدًا إنه أذاب الجليد بينهما وهو ما صنعته عادات بالية بعيدة عن الدين والمعتقد.

وقال شيخ الأزهر: «نحن جنود في معركة الدفاع عن الوطن والدين فنحن نظراء في الإنسانية» مشيدًا بفكرة اجتماع الوعاظ والقساوسة معًا.

يشار إلى أنه حضر اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة بالكنيسة الأسقفية والقس يشوع بخيت عميد «منصب كنسي» كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة وسليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.