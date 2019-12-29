نشرت صفحة الأزهر الرسمية، على موقعي تويتر وفيسبوك، تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، تقدم فيها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص تعازيه لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع، الذي راح ضحيته ما يزيد على 23 عاملًا، وإصابة 7 آخرين.

وقال الإمام الأكبر: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع، الذي اهتزت له المشاعر والقلوب، وأدعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

يذكر أنه وقع اليوم، حادث تصادم مع سيارة ملاكي وأتوبيس عمال مصنع سبأ للملابس الجاهزة، بطريق بورسعيد دمياط، وأسفر عن وفاة 23 وإصابة 7 آخرين بينهم السائق.