«التعليم» تصدر تعليمات مهمة لطلاب الشعبة العلمية قبل امتحان الرياضيات

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بضرورة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الجبر والهندسة الفراغية اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو الجاري في تمام الساعة الرابعة عصراً على منصة حصص مصر التعليمية من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وفي سياق متصل قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وفرت الكثير من المراجعات والنماذج الاسترشادية على منصة حصص مصر التعليمية وقناة «مدرستنا 32 التعليمية»، ومنصة البث المباشر لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات النهائية، موضحة أنه يجب على الطلاب متابعتها.

«شوقي»: امتحانات الثانوية لهذا العام تعتبر الأفضل على مدار السنوات الماضية

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المنصات التعليمية وفرت الكثير من الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين لتدريب الطلاب على الامتحانات، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن طلاب الشعبة الأدبية والبالغ عددهم 256 ألفا و366 طالبا، يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط تنفيذ إجراءات وقائية صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنه تم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية في جميع المحافظات، للاطمئنان على صحة الطلاب، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021، سارت بصورة منتظمة ومنضبطة حتى الآن، مؤكدة أنه تم حرمان الطلاب الغشاشين هم من دخول الامتحانات عامين متتاليين.

وتابعت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية في مستوى واحد وغير معقدة، موضحة أن امتحانات الشعبة العملية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أى معوقات، مؤكدة أنه سيتم تصحصح الامتحانات إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.