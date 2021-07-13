تدخل الخضروات في أغلب الأكلات يوميًا، كما أنها تمد الجسم بالعديد من المعادن التي يحتاجها، لذا يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي، وفي إطار الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

واستمر استقرار أسعار الخضروات بالأسواق، وذلك على النحو التالي:

سعر الفلفل

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم بين 10 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و7 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

واستقر سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، عند 7 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم، بين 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

سعر القرنبيط

استقر سعر الكيلو من القرنبيط اليوم عند 10 جنيهات.

سعر ورق العنب

وتراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 15 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 1.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر الثوم الأبيض إلى 25 جنيهًا، بينما سجّل الثوم الأحمر 30 جنيهًا.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر اليوم، بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الليمون

وسجل سعر كيلو جرام الليمون بين 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر القلقاس

وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر الفاصوليا اليوم الثلاثاء، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار

كما وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم الثلاثاء، إلى 5 جنيهات.