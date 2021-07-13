أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

يهتم كثيرون بمعرفة أسعار الفاكهة صباح كل يوم، وترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 13 يوليو، في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل يومي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء، وجاءت على النحو التالي:

سعر البرقوق

سجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي 20 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر المانجو

وصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، والزبدية سجل 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، وسجل الكيلو من المانجو فص نحو 50 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو الدبشة 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي بين 15 و25 جنيهًا.

سعر الخوخ

واستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم الثلاثاء، عند 15 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

وسجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي بين 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر الشمام

وتراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر العنب

ووصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى نحو 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.