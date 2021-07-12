قبل شقيق رامي صبري.. نجل فنان شهير توفى غرقا في ترعة المريوطية

أصيب الوسط الغنائي بحالة من الصدمة، خلال الساعات الماضية، بعد وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا في ترعة المريوطية، أمس الأحد، عن عمر ناهز 33 عامًا.

وكشفت التحريات، بعد فحص الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، أن كريم صبري، شقيق رامي صبري، كان نزيلا في أحد مصحات علاج الإدمان في محيط المنطقة التي غرق فيها، وذلك بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، ليقرر الهروب منها، إلا أنه غرق أثناء محاولته عبور ترعة المريوطية.

كريم صبري، شقيق رامي صبري، لا يُعد الحالة الأولى لقريب فنان من الدرجة الأولى يلفظ أنفاسه غرقًا في ترعة المريوطية، فقد سبق ورحل نجل الفنان حسن كامي، متأثرًا بسقوطه في تلك الترعة أيضًا، خلال عودته من المدرسة.

تفاصيل وفاة نجل حسن كامي في ترعة المريوطية

وكان اللواء ممدوح الطنيخي، زوج شقيقة حسن كامي قد كشف لـ«الوطن»، في تصريحات سابقة، أنّ الفنان الراحل حسن كامي، تأثر بحالة نفسية سيئة لفترة من الوقت، وبات زاهدًا في حياته، بوفاة نجله «شريف» في حادث سير، حيث كان يدرس في الثانوية آنذاك، موضحًا أنه خلال استقلاله سيارته وفي طريق عودته إلى المنزل في منطقة المنصورية، اختلت عجلة القيادة ليسقط داخل ترعة المريوطية.

وفي حوار تليفزيوني قديم، أبدى الفنان حسن كامي، خلال حواره مع الإعلامية صفاء أبو السعود، تأثره برحيل نجله، حيث قال: «مرة أخدته معايا بعد ما اشتريت المقابر، وقلت دي بتاعتي ودي بتاعة ماما، ودي بتاعتك بعد عمر طويل.. لكن فوجئت به وقال لي: أنا هاجي هنا قبلك يا بابا».