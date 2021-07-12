ميفوتكش.. أخبار مصر اليوم: مد الطوارئ وفصل الإخوان وامتحان الفرنساوي

تصدر المشهد الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء على المستوى الرياضي أو الفني أو السياسي، 8 أحداث اليوم الإثنين، وتستعرض « الوطن» في السطور التالية أبرز الأحداث التي سيطرت على «الترند»، تحت عنوان «أخبار مصر اليوم» والتي جاءت كالتالي:

امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة

أدى طلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» اليوم الإثنين، امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة، ورقيًا بنظام البابل شيت، كما أعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم البالغة لسهولة الامتحان وعدم وجود أسئلة معقدة.

مجلس النواب يوافق على 3 قوانين

شهد مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي عددا من القررات المهمة، أبرزها:

فصل الإخوان

الموافقة بشكل نهائي على قانون فصل الموظف المنتمي للجماعات الإرهابية، بغير الطريق التأديبي، لمواجهة العناصر الإرهابية وأصحاب الأفكار المتطرفة داخل الجهاز الإداري للدولة.

قانون التحرش

الموافقة على مواد مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين، حول تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتغليظ عقوبات قانون التحرش.

مد حالة الطوارئ

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد العمل بقانون الطوارئ المعلنة، ويبدأ الحظر في جميع أنحاء البلاء لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وفاة عم الفنانة

أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة عمها، صباح اليوم، قائلًا: «إنا لله وأنا ليه راجعون عمي في ذمة الله».

حورية فرغلي تتبنى طفلين

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محرك البحث «جوجل»، بعد إعلانها في تصريحات إعلامية أنها تنفق على طفلين وتتكفل بهما بشكل كامل منذ عدة سنوات، لافتة إلى أنها تقوم بزيارتهما من وقت لآخر.

عبارات عنصرية بعد اليورو 2020

وفيما يتعلق بمباريات كرة القدم، فلا يوجد مباريات اليوم، سواء كانت مهمة أو غير ذلك على المستوى الدولي والمحلي، إلا أنه ما زال العالم يتحدث عن نهائي يورو 2020 ضد إيطاليا، والتي شهد تعرض اللاعب ساكا، لاعب منتخب إنجلترا، لبعض العبارات العنصرية من عدد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ركلة الجزاء التي أضاعها أمس، ليدعمه عدد من اللاعبين العالمين، وكان أبرزهم محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر.