العثور على جثة «متحللة» لشاب داخل جراج بالمنوفية

فوجئ عدد من أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بوجود جثة ظهرت عليها علامات التحلل، داخل جراج أسفل أحد العقارات، وقام الأهالي بإخطار قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة شاب متوفي داخل جراج المساكن، بالقرب من مزلقان أشمون.

وأكد عدد من الأهالي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجميع فوجئ بوفاة الشاب، ورجح البعض أن يكون سبب الوفاة حصوله على جرعة مخدرات زائدة، كما أشار الأهالي إلى أنه يظهر أن الوفاة كانت قبل العثور على الجثة بحوالي يومين، نظراً لبدء ظهور علامات التحلل عليها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أشمون، بمعرفة قسم الشرطة، تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظر الجثة وبيان أسباب وملابسات الوفاة، كما بدأت بسؤال شهود الواقعة وأفراد أسرة الشاب المتوفي، لكشف ملابسات الواقعة.