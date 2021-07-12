قصة العلاقة المحرمة بين شاب وشقيقته في المنوفية.. بدأت بفيلم إباحي

كشفت مصادر أمنية، تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب شاب يعمل "عامل دليفري" لشقيقته في إحدى عزب مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث أكدت المصادر أن المتهم اعترف بأن الواقعة بدأت بمشاهدة الأفلام الإباحية، وانتهت بعلاقة جنسية بين الأخ وشقيقته، ما أدي إلي حمل شقيقته منه.

قصة اغتصاب شاب لشقيقته في أشمون بالمنوفية

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن المتهم بدأ اغتصاب شقيقته البالغ عمرها 14 عام، قبل 7 أشهر، وأحد الأسباب الرئيسية للواقعة هي انفصال والدي الشاب والفتاه وتركهما في منزل واحد دون متابعة الأسرة، وتزوج الأب أكثر من مرة وتزوجت الأم أيضا .

الأب يتهم ابنه باغتصاب أخته في المنوفية

وأوضحت المصادر، أن الأب اكتشف الواقعة بعد أن تبين له أن ابنته حامل في الشهر السابع، وتوجه إلي قسم الشرطة لتحرير محضرا، واتهم ابنه باغتصاب شقيقته وحملها منه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقرت شقيقته بما جاء في أقوال والدهما.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام شاب يُدعى «أ. ع.»، 28 سنة، باغتصاب شقيقته البالغة من العمر 14 سنة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضرا بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وإحالته إلى النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي أشمون بمحافظة المنوفية، عقب الاعلان عن واقعة اغتصاب شاب لشقيقته، معبرين عن حزنهم الشديد لهذه الواقعة التي تعد الأولى من نوعها في المركز والتي لم تشهدها المنوفية من قبل، مطالبين بضرورة مواجهة أضرار التفكك الأسري الذي يتسبب في العديد من المشاكل.