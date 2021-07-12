محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء بضحايا حادث الطريق الإقليمي

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم الاثنين، واجب العزاء في أبناء المحافظة، الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقاهرة، مساء أمس، أثناء توجههم لعملهم بإحدى الشركات، وذلك في سرادق العزاء الجماعي، الذي أقيم بقرية «سدس»، بدائرة مركز ببا، حيث كان في استقباله رئيس مركز ومدينة ببا، المحاسب هاني الجويلي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمركز.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين، معرباً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم الذي فجع أبناء بني سويف كافة، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهليهم وذويهم نعمة الصبر والسلوان.

وعاشت قرية «سدس» ليلة حزينة بعد فقدان 4 من شبابها، لقوا مصرعهم، برفقة خامس من قرية مجاورة، في حادث مروري على الطريق الإقليمي، قرب مدينة الشروق، ناتج عن تصادم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بأخرى.

واتشحت القرية بالسواد وعّم الحزن القرى المجاورة، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها، وانطلق صوت القرآن الكريم من كل منازل القرية، ولم تتوقف سيدات القرية عن البكاء، فلا يكاد منزل بالقرية يخلو من الحزن على «شهداء لقمة العيش».

وشيع أهالي القرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، جثامين 4 من أبناء القرية، لقوا مصرعهم في حادث، أثناء توجههم للعمل بأحد مواقع الشركة التي يعملون بها، فيما شيع أهالي قرية «كفر جمعة» المجاورة، جنازة المتوفي الخامس في نفس الحادث.

وجرى تشييع الضحايا الأربعة في جنازة واحدة، انطلقت من مركز شباب قرية «سدس»، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمركز ببا، من ضمنهم المحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومحمد ذكي، رئيس قرية «سدس»، وبحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة.